روما - أ ف ب

أُنقذ حوالى ستة آلاف مهاجر يومي الجمعة والسبت في المتوسط في إطار نحو 40 عملية منسقة من قبل خفر السواحل الإيطاليين في روما.

وتم إنقاذ ما يقارب من ثلاثة آلاف مهاجر السبت من قبل سفن خفر السواحل، والبحرية الوطنية، ووكالة “فرونتكس” الأوروبية، بالإضافة إلى عدد من المنظمات غير الحكومية، وفق ما أشار خفر السواحل في بيان.

وكان بعض هؤلاء المهاجرين قد وصل إلى إيطاليا، فيما لا يزال آخرون في الطريق، منهم 730 شخصا على متن سفينة “أكواريوس” التابعة لمنظمة أطباء بلا حدود، والمنتظر أن تصل الأحد إلى ريجيو دي كالابريا (جنوب).

وتفيد أرقام المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من 24 ألف مهاجر وصلوا إلى ايطاليا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2017 بعد رحلة مضنية من ليبيا، مقارنة بـ18 ألفا وصلوا خلال الربع الأول من العام الماضي.