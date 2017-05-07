لندن - أ ش أ

رأى الكاتب البريطاني صني هاندال, أن ظهور نجم اليمين المتطرف لا علاقة له بالسياسة الاقتصادية, وأن الناخبين إنما يصوتون بناء على الهوية وليس الطبقة الاقتصادية.

وقال هاندال -في تعليق نشرته صحيفة الإندبندنت- إن ثمة فرصة واقعية جدا وإن بدت ضئيلة أمام القومية اليمينية المتطرفة مارين لوبان بأن تoنتخب رئيسة لفرنسا; بينما زعيم حزب اليسار جان لوك ميلانشون والعديد من مؤيديه يمتنعون عن التصويت.

ورصد الكاتب قول الفيلسوف اليساري “سلافوج زيزك” إن إيمانويل ماكرون هو على نفس درجة السوء التي عليها مارين لوبان; فيما اختار الوزير اليوناني السابق والاشتراكي “يانيس فاروفاكيس” دعوة اليساريين إلى دعrم ماكرون لمجرد أن الأخير كان من الداعمين لجانب اليونان عندما احتاجت المساعدة من الاتحاد الأوروبي.

ورجح هاندال أن يتساءل الكثيرون من أبناء الأقليات الفرنسية عندما يجدون أنفسهم محكومين من جانب حزب عنصري, قائلين: “ماذا دهاك أيها الشعب” كيف تتغافل عن رؤية شيء واضح تمام الوضوح”

ورأى الكاتب أن إبعاد مارين لوبان ينبغي أن يتصدر الأولويات, قبل أي شيء آخر; أما موقف اليسار من ماكرون فهو يفسر عجزه (اليسار) عن إيقاف المد الشعبوي لليمين المتطرف.