إعداد و ترجمة: أبىّ أمين عبدالعال

تضمنت الصحف الأمريكية طائفة من الأخبار والتى شملت:

– انتعاشة في نمو الوظائف الأمريكية خلال أبريل !

فاينانشيال تايمز:

وتحت عنوان انتعاشة في نمو الوظائف الأمريكية خلال أبريل !

أشارت الجريدة لتسجيل نمو الوظائف في الولايات المتحدة، خلال أبريل ، انتعاشا كبيرا تجاوز توقعات الخبراء، وذلك بعدما وفّرت الشركات قرابة 211 ألف وظيفة جديدة، كما أظهرت أرقام وزارة العمل الأمريكية تراجع معدل البطالة بصورة طفيفة بواقع 4.4 % !

وأضافت الجريدة أنه يمكن لهذا التعافي في سوق الوظائف أن يمهد الطريق أمام البنك المركزي الأمريكي لرفع سعر الفائدة في يونيو المقبل، ويحتاج الاقتصاد إلى توفير 75 ألف وظيفة شهريا ليواكب زيادة عدد السكان ممن هم في سن العمل !

وقد جاءت الزيادة في معدل الوظائف مدفوعة بالارتفاع في نشاط قطاعات الترفيه والضيافة والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية وخدمات الأعمال !