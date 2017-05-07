إعداد و ترجمة : أبىّ أمين عبد العال

تضمنت الصحف البريطانية باقة من الأخبار والتى شملت:

– حماس تنتخب إسماعيل هنية رئيسا لمكتبها السياسي !

– حظر على نشر تفاصيل تسريب وثائق ماكرون !

الصنداى تلجراف:

تحت عنوان حماس تنتخب إسماعيل هنية رئيسا لمكتبها السياسي !

أشارت الجريدة لاعلان خالد مشعل فوز القيادي في حركة حماس رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق إسماعيل هنية في الانتخابات التي جرت اليوم السبت لانتخاب رئيس جديد للمكتب السياسي.

وجاء فوز هنية، 54 عاما، بعد تنافس شديد مع موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، على هذا المنصب الذي يعد أعلى منصب في الحركة.

وكان من المفترض أن يسافر عدد من قادة حماس، على رأسهم هنية، إلى قطر للمشاركة في الانتخابات، إلا أن إغلاق معبر رفح، حال دون ذلك.

صنداى تايمز:

وتحت عنوان حظر على نشر تفاصيل تسريب وثائق ماكرون !

اشارت الجريدة لتحذير وسائل الإعلام والجمهور من نشر وتداول أي تفاصيل بشأن القرصنة الالكترونية التي طالت مرشح الرئاسة الفرنسية إيمانويل ماكرون.

وقالت لجنة الانتخابات إنها فرضت قواعد صارمة للانتخابات وأي خرق لها قد يعرض صاحبه لاتهامات جنائية.

كانت قد نشرت كمية كبيرة من الوثائق، قالت حملة ماكرون “إنها خليط من وثائق حقيقية ومزيفة”، على الانترنت قبيل وقت قصير من انتهاء الحملات الانتخابية الجمعة. ويتنافس للفوز في جولة الانتخابات الثانية الأحد مرشح الوسط ماكرون مع مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان.