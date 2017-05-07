القاهرة - أخبار مصر

اكد المهندس، ياسر القاضي، وزير الاتصالات: إن الترددات الخاصة بالجيل الرابع ستوفر سرعات غير مسبوقة للإنترنت، وأن أسعارها ستكون قريبة من الأسعار العالمية وستحسن من الخدمات الجديدة وستفتح باب التنافسية والاستثمار في تقديم تطبيقات وخدمات جديدة، مشيرًا إلى أن أسعار خدمات الاتصالات في مصر مسألة خاضعة لقواعد التجارة والسوق، ونتدخل فيها في بعض الأحيان مراعاة لمصالح المواطن.

وأضاف في حوار خاص ببرنامج “رأى عام” الذي يبث على شاشة “ten” مساء السبت، أن زيارته الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية كانت ناجحة مفيدة ووقع خلالها عد من الاتفاقيات، وأن هناك شركة أمريكية كبيرة ستكون لها استثمارات داخل مصر خلال العامين القادمين، وستستحوذ على إحدى الشركات العاملة في السوق المصرية قريبًا.

ولفت الوزير إلى أنه تم الاتفاق مع شركة ديل الأمريكية على الاستثمار في مصر خلال الفترة الأخيرة، وأنه تباحث مع شركة “إي إم سي” لزيادة الاستثمار في مصر فيما يتعلق بريادة الأعمال ومراكز الأبحاث وتأهيل الشباب في الجامعات للعمل في الشركات العالمية، وأنه تحدث مع شركة فيزا وماستر كارد في مسألة الشمول المالي، مشيرًا إلى أنه هناك 330 مكتب بريد في مصر يقدمون الخدمات البريدية في جميع المحافظات.

وأكد الوزير أن الاتفاقيات التي تم التحدث فيها خلال زيارة الولايات المتحدة الأمريكية ستفعل قريبًا خلال زيارة رؤساء تلك الشركات إلى مصر، وفيما يتعلق بشكاوى الاتصالات قال الوزير: إنه كانت هناك شكاوى من سوء خدمات الاتصالات إلا أن الشكاوى الآن قلت كثيرًا عن آخر عام ونصف، مشيرًا إلى أن الشركة المصرية للاتصالات بذلت مجهودًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة لتجاوز تلك الشكاوى.، بحسب وسائل اعلام محلية.