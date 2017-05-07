كانو - أ ف ب

أفرج عن 82 تلميذة من بين أكثر من 200 كن خطفن على أيدي جماعة بوكو حرام في شمال شرق نيجيريا العام 2014، بحسب ما قالت مصادر أمنية ووزير ووالد فتاتين لوكالة فرانس السبت.

وقال وزير لوكالة فرانس برس طلب عدم كشف هويته “يمكنني أن أؤكد أنه تم الإفراج عنهن”، فيما أشارت مصادر أمنية في بلدة بانكي بولاية بورنو إلى أن “80 على الأقل من فتيات شيبوك” أحضرن إلى هنا.

وأضاف إنهن “سيغادرن على متن طائرة إلى مايدوغوري (عاصمة ولاية بورنو) الاحد”.

وأكد إينوش مارك، والد فتاتين مخطوفتين إنه أبلغ بالأمر، قائلا “لقد كنا على علم من قبل حركة “أعيدوا فتياتنا” ومن قبل مسؤول في ولاية بورنو. هذا نبأ عظيم لنا”.

وأعلنت حركة “أعيدوا فتياتنا” في بيان السبت على تويتر أن “التوقعات عالية. نحن سعداء بأن نسمع رسميا أن هذا الخبر مؤكد وحقيقي”.

ومن أصل 276 تلميذة تراوح أعمارهن بين 12 و17 عاما خطفن في 14 نيسان/أبريل 2014، تمكنت 57 من الفرار بعيد الخطف.

وفي تشرين الاول/اكتوبر 2016، تم الافراج عن عشرين تلميذة اثر مفاوضات بين بوكو حرام والحكومة.