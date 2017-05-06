الرباط - رويترز

أفادت إحصائيات رسمية اليوم السبت بأن معدل البطالة في المغرب في الربع الأول من العام الحالي ارتفع من 10.4% إلى 10.7% مع زيادة عدد العاطلين 63 ألف شخص معظمهم في الوسط الحضري.

وأشارت إحصائيات إدارة التخطيط في بيان إلى أن معدلات البطالة ارتفعت أكثر في أوساط النساء من 13.8% إلى 14.7% والشبان ما بين 15 و24 عاما من 24.9 إلى 25.5% والحاصلين على شهادة من 18.2 إلى 18.5%.

وقالت الإحصائيات إن الدولة استحدثت 109 آلاف وظيفة ما بين الربع الأول من عام 2016 ونفس الفترة من 2017 منها 62 ألفا بالوسط الحضري و47 ألف وظيفة بالوسط القروي في قطاعات الخدمات والبناء والزراعة والصناعة والصناعات التقليدية.