القاهرة - أ ش أ

التقى المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، الأمير تركي بن عبد العزيز رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم والسفير أحمد القطان سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة مساء اليوم السبت بمقر نادي الزمالك.

وأعرب الأمير تركي عن سعادته البالغة بالاستقبال والترحيب خلال زيارته لنادي الزمالك، مؤكدا على دور الرياضة في تعميق العلاقات بين الشعوب وتجميع الشباب العربي في جو من الحب والود .. وتابع قائلا ” أؤكد أن مصر الشقيقة الكبرى بين العرب ولا يمكن الاستغناء عن دورها ليس في الرياضة فقط ولكن في كل المجالات”.

واصطحب مرتضى منصور الأمير تركي والسفير أحمد القطان في جولة بمقر نادي الزمالك، وأشادوا بإمكانات النادي، كما تشارك مرتضى منصور والأمير تركي في لعب مباراة تنس طاولة.

وأكد منصور أنه يحرص دائما على تكريم رموز نادي الزمالك ، مشيرا إلى أنه لم يمح أسماء قدامى الزمالك من داخل النادي.

وقال منصور إن هناك حدائق داخل النادي تحمل أسماء قدامى اللاعبين ، موضحا أن هناك حديقة باسم حسن شحاتة وأخرى تحمل اسم حمادة إمام ، مشيرا إلى أن هذا يعد أكبر رد على من يتهمه بإزالة أسماء رموز الزمالك.

وأضاف أن اسمه لا يتواجد على أي حديقة داخل نادي الزمالك ، مؤكدا أنه يحرص على تكريم كل رموز النادي الأحياء والأموات ، قائلا ” اسم حلمي زامورا متواجد على أكبر صالة مغطاة في النادي”.

ونفى منصور قيامه بمنع أحمد سليمان عضو مجلس إدارة النادي السابق من تجديد عضويته في الزمالك.

وقال لم أمنع أحمد سليمان من تجديد عضويته بالزمالك ، وأرسلنا كارنيه العضوية الخاصة به عن طريق وزير الشباب والرياضة.

وكان أحمد سليمان مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق وعضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق قد قال إن مرتضى منصور منعه من تجديد عضويته في النادي ، وذلك لحرمانه من خوض انتخابات رئاسة النادي القادمة.

كما أكد رئيس نادي الزمالك أنه لم يمنع خالد الغندور نجم فريق نادي الزمالك السابق من دخول النادي كما تردد في وسائل الإعلام مؤخرا.

من جهة أخرى ، قام مرتضى منصور بتسليم درع نادي الزمالك التذكاري وعلم الزمالك الى رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم الأمير تركي بن عبد العزيز والسفير السعودي أحمد القطان ، وذلك على هامش زيارتهما للنادي مساء اليوم السبت.