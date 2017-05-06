وكالات

بعد طول انتظار، تمكنت عجوز أمريكية تبلغ من العمر 97 عامًا من الحصول على الشهادة الثانوية التي طالما حلمت بنيلها.

واحتفلت كاثرين سومرز بتخرجها من المدرسة الثانوية في لويزيانا أخيرًا بارتداء القبعة والثوب المخصصين لهذه المناسبة، على الرغم من أنها تأخرت نحو 80 عامًا في تحقيق هذا الإنجاز، بحسب موقع واساف الإلكتروني.

وتقول كاثرين إنها لم تتوقع أنها ستتمكن في يوم من الأيام من نيل الشهادة، حيث نشأت وترعرت في ميسيسيبي، وأنهت دراستها حتى الصف 11، لكنها لم تتمكن من التخرج من المدرسة الثانوية بعد ذلك، حيث تركت المدرسة لمساعدة والدتها إبان الكساد الإقتصادي الذي بدأت الحرب العالمية الثانية مع نهايته.

وخلال الحرب، حصلت كاثرين على دورة تدريبية حول طريقة استخدام الأدوات، وكانت من بين آلاف النساء اللواتي عملن في المصانع وأحواض بناء السفن لدعم جهود الحرب في البلاد.

وتضيف كاثرين: “كان التعليم والحصول على الشهادة الثانوية دائمًا في ذهني، وكنت أعتقد أنني سأعود في يوم من الأيام، لكنني كنت أتخيل أنني سأتعلم مع الشبان الصغار، لذلك لم يكن الأمر ممكننًا بالنسبة لي”.

لكن يوم الثلاثاء الماضي لم يكن كغيره من الأيام بالنسبة لكاثرين، حيث تمكنت أخيرًا من تحقيق حلمها، ونيل الشهادة الثانوية التي طالمت حلمت بها، على الرغم من تقدمها في السن، واقترابها من عمر المئة.