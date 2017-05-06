الإسماعيلية - أ ش أ

أعلن محافظ الإسماعيلية اللواء ياسين طاهر أنه سيتم الانتهاء من إنشاء نفق جامعة قناة السويس نهاية شهر مايو الحالي.

وقال محافظ الإسماعيلية – في تصريحات للصحفيين خلال جولته مساء اليوم السبت، لتفقد مشروع النفق البالغ تكلفته 5 ملايين جنيه – “إن هذا المشروع هو هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي لأبنائه طلاب جامعة قناة السويس ومواطني الإسماعيلية”.

وأضاف طاهر أن المشروع يخدم حركة عبور المشاة من الجامعة إلى موقف الإسماعيلية العام عبر الطريق الدائري للمدينة للحد من الحوادث المرورية.