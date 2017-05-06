موسكو - أ ش أ

أكد خبراء ببعثة تقصي الحقائق في سوريا والتابعون لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية أن غاز الخردل استخدم في هجوم على بلدة معراتة أم حوش في محافظة حلب يوم 16 سبتمبر عام 2016.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” الإخبارية عن بيان لوزارة الدفاع الروسية أن ما تم الكشف عنه يؤكد تماما التقديرات السابقة التي قدمها خبراء عسكريون روس ، مضيفة أن النتائج التي قدمها الخبراء الروس إضافة إلى الأدلة التي تم جمعها في موقع الهجوم خلال نوفمبر 2016 سلمت إلى السلطات السورية التي تتابع تفعيل اتفاق الأسلحة الكيميائية ، ومن ثم تسلمته المنظمة.

وخلف الهجوم الذي وقع في سبتمبر 2016 أربعين مصابا ، وأوضحت الوزارة أن النتائج التي كشفتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من المتوقع أن يتم تقديمها إلى هيئة تحقيق المنظمة والأمم المتحدة المشتركة من أجل المزيد من الاستقصاء.