رويترز

واصل ريال مدريد سعيه نحو الفوز بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم وسجل أربعة أهداف في الشوط الأول ليفوز 4-0 في غرناطة رغم غياب العديد من لاعبيه الأساسيين ومنهم الهداف كريستيانو رونالدو اليوم السبت.

وأراح زين الدين زيدان مدرب ريال معظم لاعبيه الأساسيين مثل رونالدو ومارسيلو ورفائيل فاران والحارس كيلور نافاس وتوني كروس ولوكا مودريتش قبل اللعب في ضيافة جاره أتليتيكو مدريد في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل. وفاز ريال ذهابا 3-0.

ورغم ذلك بدأ ريال اللقاء بشكل رائع وسجل هدفين في أول 11 دقيقة عن طريق الكولومبي جيمس رودريجيز ثم أضاف ألفارو موراتا هدفين في الدقيقتين 30 و35.

وأصبح رصيد ريال مدريد 84 نقطة من 35 مباراة وبفارق المواجهة المباشرة عن برشلونة المتصدر الذي خاض 36 مباراة وفاز 4-1 على فياريال في وقت سابق اليوم السبت.

ويتبقى لريال ثلاث مباريات على نهاية الدوري، منها واحدة مؤجلة أمام سيلتا فيجو، بينما سيخوض برشلونة حامل اللقب مباراتين فقط.