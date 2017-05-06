موسكو - وكالات

انتهى مصنع الطائرات بمدينة إيركوتسك الروسية من تصنيع النموذج العملي الأول من طائرة الركاب الجديدة “إم إس-21”.

وذكرت تقارير إعلامية نقلا عن صحيفة “إزفستيا” أن الطائرة الأولى من طراز “إم إس-21” خرجت من المصنع، يوم 28 أبريل 2017، وبدأت استعدادات للقيام بالطلعة الجوية الأولى.

ويتوقع أن تبدأ شركات الطيران تسلم طائرات “إم إس-21” في نهاية عام 2018 أو بداية عام 2019. وبلغت الطلبات المؤكدة عليها حتى اليوم 175 طائرة. وطلبت شركة “إيروفلوت” الروسية 50 طائرة.

وتتسع طائرة “إم إس-21” لـ150 أو 180 راكبا.