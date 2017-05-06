لندن - رويترز

أظهر إستطلاع للرأي نشرته مؤسسة أوبينيوم اليوم السبت إن حزب المحافظين البريطاني بزعامة رئيسة الوزراء تيريزا ماي ما زال متقدما بفارق يبلغ 16 نقطة مئوية على حزب العمال المعارض الرئيسي قبل الإنتخابات العامة المقرر إجراؤها في الثامن من يونيو.

وحصل المحافظون على نسبة تأييد بلغت 46 بالمئة في إستطلاع عبر الإنترنت شمل 2005 أشخاص بإنخفاض بلغ نقطة مئوية واحدة عن آخر إستطلاع لأوبينيوم في 25 أبريل (نيسان) في حين لم تتغير نسبة التأييد لحزب العمال التي بلغت 30 بالمئة.

وأجري الإستطلاع قبل فوز كبير حققه المحافظون الأسبوع الماضي في إنتخابات محلية. وجاءت فيه نسبة التأييد للديمقراطيين الأحرار تسعة بالمئة فيما بلغت نسبة التأييد لحزب استقلال المملكة المتحدة المناهض للإتحاد الأوروبي سبعة بالمئة.