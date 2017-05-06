مدريد - وكالات

انفرد برشلونة بصدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعدما سجل الهداف ليونيل ميسي هدفين ليفوز صاحب الأرض 4-1 على ضيفه فياريال يوم السبت.

وسجل نيمار الهدف الأول من مدى قريب في الدقيقة 21 وتعادل سيدريك باكامبو لفياريال من هجمة مرتدة وانفراد بمرمى برشلونة في الدقيقة 32.

لكن ميسي توغل وسدد كرة من حافة المنطقة اصطدمت وغيرت اتجاهها لتدخل مرمى الفريق الزائر في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وسجل لويس سواريز الهدف الثالث في الدقيقة 69 ثم أضاف ميسي الهدف الرابع من ركلة جزاء نفذها بهدوء على طريقة بانينكا قبل ثماني دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

وعزز ميسي تصدره لقائمة هدافي الدوري برصيد 35 هدفا بينما يأتي سواريز بالمركز الثاني برصيد 27 هدفا.

وقبل جولتين من النهاية رفع برشلونة رصيده إلى 84 نقطة من 36 مباراة وبفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد الذي خاض 34 مباراة لكنه سيلعب مع غرناطة في وقت لاحق يوم السبت وسيتبقى له بعدها مباراة مؤجلة مع سيلتا فيجو.