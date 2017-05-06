القاهرة - أ ش أ

نفى رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة أسامة البهنسي، ما تداولته بعض المواقع الإخبارية من معلومات مغلوطة وشائعات تفيد بإغلاق قنوات النيل التعليمية وتسريح نسبة من العاملين بقناة “نايل لايف” كبداية لمشروع هيكلة “ماسبيرو”.

وأكد البهنسي على ضرورة الالتزام بالمعايير المهنية التي ينص عليها ميثاق الشرف الصحفي ومنها الحصول على المعلومات من مصادر موثوقة، حيث تؤدي تلك الأخبار الكاذبة لنشر البلبلة بين العاملين; مما يؤثر سلبا على سير العمل.. مناشدا بتحري الدقة وتحمل المسئولية تجنبا لنشر أخبار مغلوطة من شأنها الإضرار بسير العمل في هذه المنظومة الوطنية في وقت نحتاج فيه للتركيز على العمل والإصلاح والتطوير.