وكالات

يحمل نحو 1500 شخص في بيرو أسماء شخصيات من سلسلة أفلام “حرب النجوم” الشهيرة، على ما كشفت الهيئة المكلفة تسجيل الولادات في البلاد.

والاسم الأكثر شيوعًا بين هذه الأسماء هو “ليا” تيمنًا بالأميرة التي أدت دورها على الشاشة الكبيرة الممثلة الراحلة كاري فيشر في الأجزاء الأولى. فتحمل 533 بيروفية هذا الاسم، على ما أفاد السجل الوطني للأحوال الشخصية في تغريدة.

ومن أكثر الأسماء انتشارًا، هناك اسم هان (سولو) الذي أدى دوره هاريسون فورد حتى الجزء السابع من السلسلة الشهيرة. ويحمل 365 بيروفيًا هذا الاسم الذي يليه شعبية اسم “أورسون” تكريمًا لأورسون كالان كرينيك مدير وحدة الأبحاث عن الأسلحة المتطورة المكلفة القضاء على النجمة السوداء في السلسة الأشهر عالميًا بـ 210 مواليد، إلى جانب أسماء “لوك” تيمناً بـ”لوك سكايووكر”.