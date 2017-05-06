القاهرة - اخبار مصر

اشراف/ وجدان مباشر

اعداد/ اميرة ماهر

فى إطار علاقات الأخوة المتميزة بين مصر والكويت واستكمالا لجولته الخليجية يبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسى غدا الأحد زيارة لدولة الكويت تستمر يومين، يلتقى خلالها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت..

السيسي يزور الكويت الاحد تعزيزا للتعاون العربي في كافة المجالات

تتناول مباحثات الرئيس وامير الكويت العلاقات الثنائية والتنسيق بشأن التحديات التى تواجهها الأمة العربية، ويتوجه الرئيس عقب انتهاء زيارته للكويت، إلى مملكة البحرين الشقيقة، حيث يعقد جلسة مباحثات مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة..

وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت اجتماعا مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وعمرو الجارحي وزير المالية، حيث عرض وزير المالية تقريراً تفصيلياً بشأن حضوره اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن ، كما استعرض عدداً من مؤشرات أداء الاقتصاد المصري التي تؤكد تحسن الأوضاع الاقتصادية وتزايد ثقة المستثمرين.. وأكد الرئيس خلال الاجتماع ضرورة مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ومتابعة نتائجه بالتوازي مع التوسع في شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية للفئات الأقل دخلاً والأكثر احتياجاً.

السيسي يؤكد على ضرورة مواصلة الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات

في اطار الدور المصري المحوري في المنطقة العربية تلقى سامح شكري وزير الخارجية اتصالا هاتفيا اليوم السبت من نظيره البريطاني بوريس جونسون حيث تناولا بشكل مفصل مستجدات الأوضاع في كل من ليبيا وسوريا.

شكري يستعرض هاتفيا مع نظيره البريطاني الأوضاع بليبيا وسوريا

وانطلاقا من هذا الدور ايضا فتحت مصر اليوم السبت معبر رفح البري في اتجاه واحد إلى قطاع غزة لعبور العالقين ولمدة ثلاثة أيام ..

اليوم.. مصر تفتح معبر رفح البري في اتجاه واحد إلى قطاع غزة

وفيما يتعلق بقضية سد النهضة التقى سامح شكري وزير الخارجية اليوم الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري حيث تناول اللقاء التنسيق بشأن اجتماعات اللجنة الثلاثية الخاصة بمتابعة المسار الفني لدراسات سد النهضة الأثيوبي ..

وزير الخارجية يبحث مع وزير الري التنسيق بشأن مياه النيل

وامتدادا للدور المصري في افريقيا عاد الفريق أول/ صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى الى ارض الوطن بعد حضوره فاعليات الإجتماع السادس لوزراء دفاع دول تجمع الساحل والصحراء بجمهورية كوت ديفوار ، حيث استعرض صبحي برنامج تنفيذ مبادرة الرئيس السيسى لتأهيل (1000) وافد من دول التجمع بالمنشآت التعليمية العسكرية المصرية ، وإتخاذ مصر كافة الإجراءات اللازمة للبدء فى إنشاء مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب كأحد قرارات الإجتماع الخامس لوزراء دفاع دول التجمع المنعقد بشرم الشيخ مارس 2016..

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بالفيديو والصور..مشاركة وزير الدفاع بتجمع وزراء دفاع “الساحل والصحراء”

كشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي عن البدء فى تنفيذ استرتيجية “الفصل المقلوب” شهر سبتمبر المقبل، ودراسة بدائل لإلغاء نظام الثانوية العامة والتنسيق للكليات ..

بالصور..”شوقى” يدرس بدائل للثانوية العامة

انتهى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، من كتابة التصور النهائي لمشروع قانون الصحافة والإعلام وابداء بعض الملاحظات المتعلقة ببعض بنوده.

مكرم :الانتهاء من كتابة التعديل على مشروع قانون الصحافة والإعلام

يستأنف غدا مجلس النواب برئاسة على عبد العال، رئيس المجلس، جلساته العامة، بأخذ الرأى النهائي على مشروعات قوانين: الاستثمار والرياضة ومنح العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة العامة.

غدا..البرلمان يصوت نهائيا على مشروعات قوانين الاستثمار والرياضة والعلاوة

اعلنت وزارة الداخلية عن القضاء علي اثنين من تنظيم الإخوان الإرهابي بالغربية مطلوب ضبطهما وذلك خلال تبادل لاطلاق النار اثناء اقتحام القوات الوكر المختبئان به، و بحوزتهما بندقيتين آليتين وكمية من الذخيرة .

مقتل اثنين من تنظيم الإخوان الإرهابي بالغربية

على الصعيد الاقتصادي أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري، إن معدل النمو للربع الثالث من موازنة العام المالي الحالي 2016-2017 بلغ 3.9% مقارنة بنسبة 3.6 % خلال الفترة المناظرة من عام 2015-2016، مشيرة الى ان أكثر معدلات النمو جاء في قطاع الصناعة التحويلية والتشييد والبناء..

3.9 % معدل النمو في الربع الثالث من العام المالي الجاري

وافتتح وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل معرض “صنع في مصر” ببورسعيد.. كنا قام بفتتاح وتفقد عددا من المشروعات بالمدينة

بالصور..قابيل يفتتح معرض “صنع في مصر”ببورسعيد

واستمرار لموسم حصاد القمح .. واصلت مديريات التموين بعدد من محافظات الجمهورية، اليوم السبت، استقبال الأقماح الموردة من المزارعين خلال موسم حصاد القمح..

مديريات التموين بالمحافظات تواصل استلام الأقماح من المزارعين

شهدت القاهرة اليوم انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي للملك توت عنخ آمون الذي ينظمه المتحف المصري الكبير لبحث سبل ترميم وحفظ ونقل آثار الملك توت عنخ آمون من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف المصري الكبير والطريقة المثلى لعرض مقتنياته وكيفية الحفاظ عليها..

علماء آثار مصريون وأجانب يبحثون ترميم ونقل توت عنخ آمون

كما انطلقت اليوم فعاليات (المؤتمر الدولي العاشر لتكنولوجيا الخرائط المحمولة) الذي يناقش العديد من المحاور بينها الملاحة وأنظمة تحديد المواقع بالأقمار الصناعية, والأنظمة غير المأهولة, تطبيقات الخرائط المحمولة, معالجة الصور الرقمية, والخرائط ثلاثية الأبعاد..

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انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي العاشر لتكنولوجيا الخرائط المحمولة بمشاركة 4 وزراء

رياضيا .. حقق فريق بتروجيت تحت قيادة مديره الفني الجديد محمد يوسف فوزا هاما على ضيفه فريق مصر للمقاصة بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت باستاد السويس الجديد في افتتاح مباريات الأسبوع الـ28 من الدوري الممتاز لكرة القدم.

بتروجيت يفوز على مصر المقاصة بهدف نظيف بالدوري

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