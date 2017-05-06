الغردقة - أ ش أ

أحبط رجال جمارك مطار الغردقة الدولي، برئاسة مدير الجمرك سلطان صالح، محاولة تهريب كمية من الأجهزة الإلكترونية للاتصالات اللاسلكية والبث المباشر بالتنسيق مع المخابرات والأمن الوطني.

وذكر بيان صادر عن المطار ، اليوم السبت ، أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب رحلة طيران الخطوط التركية رقم pc 620 القادمة من مطار صبيحة التركي ، اشتبه رئيس قسم التفتيش مهند أحمد سامي في راكب مصري قادم من تركيا ، وتم تشكيل لجنة لتفتيشه ضمت رئيسي قسم تفتيش الركاب، حيث تبين وجود 29 قطعة عبارة عن أجهزة إلكترونية خاصة بالاتصالات اللاسلكية وتمرير المكالمات عبر الأقمار الصناعية، وأجهزة بث مباشر بالواي فاي، ونظارة حديثة للرؤية عن بعد بإمكانيات متقدمة، وأجهزة رقمية لتحويل الإشارة.

وقرر مدير عام جمارك الغردقة محمد حسن عنان اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 4 لسنة 2017، وتحريز المضبوطات وإخطار الجهات المختصة ، موضحا أن ذلك يأتي تنفيذا لتعليمات رئيس مصلحة الجمارك الدكتور مجدي عبدالعزيز ، ورئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية يحيى سعيد بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.