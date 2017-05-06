روما - وكالات

اعلنت الحكومة الإيطالية يوم السبت إن ديون شركة طيران أليطاليا، التي طلبت وضعها تحت إدارة خاصة يوم الثلاثاء، بلغت نحو ثلاثة مليارات يورو (3.3 مليار دولار) في نهاية شهر فبراير شباط.

وأضافت الحكومة، في وثيقة بمناسبة بدء عملية وضع الشركة تحت الإدارة الخاصة وتعيين ثلاثة مفوضين لإدارتها، أن مديونيات الشركة الحالية بلغت حوالي 2.3 مليار يورو إضافة إلى أصول بقيمة 921 مليون يورو

وكانت أليطاليا، التي تملك فيها شركة الاتحاد الإماراتية للطيران حصة نسبتها 49 بالمئة، تقدمت للمرة الثانية خلال أقل من عشر سنوات بطلب لوضعها تحت إدارة خاصة بعد أن رفض عاملوها أحدث خطة إنقاذ لها