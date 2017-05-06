أنقرة - أ ش أ

أصدرت تركيا أوامر اعتقال بحق 17 قاضيا و6 من أعضاء النيابة العامة والذين تم فصلهم من وظائفهم بدعوى عضويتهم في منظمة إرهابية مسلحة.

وذكرت قناة “روسيا اليوم” أنه تم الاشتباه في انتماء المقبوض عليهم إلى حركة رجل الدين التركي المعارض فتح الله جولن الذي يعيش في الولايات المتحدة، والذي تقول الحكومة التركية إنه وراء محاولة الإنقلاب الفاشلة التي جرت في 15 يوليو الماضي، بينما ينفي جولن التورط في محاولة الإنقلاب.

وأشارت القناة إلى أن قاضيين – من بين القضاة الـ 17 – اعتقلا خلال فترة عملهما، مضيفة أن المعتقلين هم ضمن 107 قضاة ومدعين عامين تم فصلهم من الخدمة العامة يوم الجمعة.

يذكر أنه منذ إعلان حالة الطوارئ الصيف الماضي، تعرض 4200 قاض وعضو بالنيابة العامة للفصل، وتم إبعاد ما يقدر بمائة ألف شخص عن الوظائف العامة، فضلا عن اعتقال أكثر من 47 ألف شخص.