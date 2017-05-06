القاهرة - أ ش أ

أخطر الإتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” النادي الأهلي، في خطاب رسمي اليوم السبت، بموعد مباراتي الأهلي والوداد المغربي في الجولتين الثالثة والرابعة من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي إن المباراة الأولى ستقام يوم 4 يونيو المقبل على ملعب برج العرب، فيما تحدد موعد مباراة الجولة الرابعة يوم 21 من نفس الشهر والتي يستضيفها الوداد على ملعبه ووسط جماهيره.

ويلعب الأهلي الجولة الأولى أمام زاناكو الزامبي 13 مايو الجاري ببرج العرب، فيما يخرج إلى الكاميرون في الجولة الثانية لمواجهة فريق القطن يوم 23 من شهر مايو الجاري.