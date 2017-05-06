تكساس - وكالات

نفق نحو 400 طير من الطيور المهاجرة ذات الريش البراق، عندما ارتطمت ببرج إداري في ولاية تكساس بالولايات المتحدة، أثناء طيرانها خلال عاصفة.

وقال جوش هندرسون، المشرف على خدمات الحيوان في شرطة جالفستون، إن العاملين بالمكاتب وصلوا إلى أعلى ناطحة سحاب في وسط جالفستون، ووجدوا الطيور التي يتسم ريشها باللون الأزرق والأخضر والأصفر وبألوان أخرى، نافقة على الأرض.

وقال هندرسون إن الطيور النافقة البالغ عددها 395 تضم أكثر من 20 نوعا.

ومن المرجح أن هذه الطيور، التي كانت قادمة من أميركا الوسطى والجنوبية ووصلت إلى مدينة جالفستون الساحلية، كانت مجهدة من الطيران فوق خليج المكسيك. وتهاجر الطيور إلى عدة مناطق عبر أميركا الشمالية خلال الشهور الأكثر دفئا من العام.