القاهرة - أخبار مصر

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فى إحباط محاولة جلب وضبط نصف طن من مخدر الحشيش وضبط القائمين عليها عبر ميناء الدخيلة البحرى بالإسكندرية قبل ترويجها داخل البلاد.

حيث تابعت الإدارة نشاط تشكيل عصابي تخصص فى مجال تهريب المواد المخدرة من خلال إخفائها ونقلها بالحاويات عبر المنافذ الشرعية بقصد ترويجها داخل البلاد، وأمكن رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامى وهم كل من، “أكرم ع.ح” مواليد 1960 يحمل جنسية إحدى الدول العربية” ومقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، و”حمدى س.أ” مواليد 1962 ومقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية.

أكدت التحريات قيام عناصر التشكيل بتهريب شحنة كبير من “مخدر الحشيش” بداخل حاوية على متن سفينة قادمة من إحدى الدول العربية لصالح إحدى شركات الاستيراد والتصدير وإخفائها ضمن مشمول رسالة مواد غذائية “مخللات” عبر ميناء الدخيلة البحرى بالإسكندرية.

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع السلطات الجمركية بميناء الدخيلة تم تشكيل لجنة لتفتيش الحاوية المشار إليها، أسفر التفتيش عن ضبط (2486) طربة لمخدر الحشيش تزن نصف طن.

كما تم ضبط عناصر التشكيل العصابى من خلال إحدى الأكمنة المعدة لضبطهما حال استقلالهما السيارة رقم (س د م 3465) قيادة الثانى بدائرة قسم شرطة الدخيلة.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه ضبط وتفتيش الحاوية أقرا بصحة ما جاء بالتحريات وإنهما تمكنا من جلب المخدر المضبوط بتلك الحاوية بقصد ترويجها داخل البلاد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق.

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