موسكو - وكالات

حجبت الهيئة الروسية للرقابة على الاتصالات “روسكومنادزور” تطبيق “وي تشات” الصيني للتواصل الاجتماعي.

واعلنت الشركة الصينية العملاقة مطلقة التطبيق قولها إنها تتحرى وضع تطبيق “وي تشات” في روسيا، وتجري محادثات مع السلطات المعنية.

وتحجب الصين تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر، في حين يدافع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، عما يُطلق عليها السيادة الإلكترونية.

ومنذ إطلاقه عام 2011، أصبح تطبيق “وي تشات” أشهر منصة للتواصل الاجتماعي على الهواتف المحمولة في الصين.