مدريد - أ ش أ

ذكرت وزارة الدفاع الإسبانية أن سفينة تابعة للبحرية الإسبانية أنقذت 651 مهاجرا لدى محاولتهم عبور البحر المتوسط من شمال إفريقيا إلى أوروبا.

وأوضحت الوزارة – حسبما نقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية – أن الفرقاطة “كانارياس” – المشاركة في مهمة مشتركة للاتحاد الأوروبي – نفذت عملية الإنقاذ في وقت مبكر من اليوم /السبت/ قبالة السواحل الليبية.

وأشارت الوزارة إلى أن عملية الإنقاذ نoفذت خلال الظلام الدامس وأن المهاجرين ينتمون إلى عدة دول تقع جنوب الصحراء الكبرى, منوهة بأن الفرقاطة “كاناريس” أنقذت 1958 مهاجرا خلال أقل من ثلاثة أشهر قامت خلالها بدوريات عبر البحر المتوسط.