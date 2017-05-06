الإسماعيلية - أ ش أ

وضع الجهاز الفني للنادي الإسماعيلي لمساته النهائية استعدادا لملاقاة طنطا في إطار الأسبوع الثامن والعشرين من مسابقة الدوري.

حيث خاض الفريق مرانه الأخير، اليوم السبت، بمشاركة 17 لاعبا, الذين انضموا في معسكر الفريق استعدادا لهذه المباراة, بينما تخلف محمد عادل جمعه المدافع الأيسر للدراويش.

وركز أبوطالب العيسوي المدير الفني للدراويش على عمل بعض الجمل الفنية والتكتيكية بجانب تدريب لاعبيه على دقة التسديد من مسافات بعيدة.

وقرر الجهاز الفني بقيادة العيسوي, منح لاعبيه المستبعدين عن لقاء طنطا راحة سلبية عن المران غدا الأحد, بعد أن خاضوا تدريبات جماعية اليوم, ركز فيها الجهاز الفني على رفع معدلات اللياقة البدنية.

وشارك في المران كلا من محمد صبحي وسامح عبد الفضيل وعلى حسين وشريف عبد الفضيل وأحمد هاني وأحمد أيمن وعمرو حسين وعمر الوحش وإسلام عبد النعيم ومحمد فتحي.