باريس (أ ف ب)

أكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند السبت ان عملية القرصنة الواسعة لوثائق فريق حملة المرشح الوسطي ايمانويل ماكرون قبل اقل من يومين من الجولة الثانية الحاسمة للانتخابات الرئاسية في فرنسا لن تمر بدون رد.

وأضاف هولاند ان مثل هذه المخاطر يمكن توقعها قائمة اثناء الحملة الانتخابية الرئاسية بما انها حدثت في اماكن اخرى.

واضاف هولاند اثر زيارة لمتحف في باريس برفقة العاهل المغربي محمد السادس انه ستكون هناك اجراءات ويجب افساح المجال لاجراء التحقيقات.

وكان فريق حملة ماكرون اعلن مساء الجمعة حصول عملية قرصنة واسعة ومنسقة بعد ان تم نشر معلومات داخلية عبر الانترنت بينها رسائل الكترونية او وثائق محاسبة، معتبرا انها تشكل عملية زعزعة عشية انتخابات الاحد.

وناشدت اللجنة الوطنية لمراقبة الحملة الرئاسية اليوم السبت وسائل الاعلام بالتحلي بروح المسؤولية وعدم نشر هذه المضامين حتى لا تمس بصدقية الاقتراع.

واشارت آخر الاستطلاعات التي نشرت الجمعة قبل اختتام الحملة الانتخابية الرسمية الى ان ماكرون (بين 61,5 و63 بالمئة من نوايا التصويت) لا يزال متقدما بفارق كبير على منافسته اليمينية المتطرفة مارين لوبن (بين 37 و38,5 بالمئة).