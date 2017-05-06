القاهرة - أخبار مصر

قام اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية اليوم /السبت/ بزيارة المصابين من رجال الشرطة الذين أصيبوا أثناء أدائهم واجبهم فى التصدى للعناصر الإرهابية والقضاء على البؤر الإجرامية ويخضعون للعلاج حاليا بمستشفى الشرطة بالعجوزة.

وأكد وزير الداخلية أن رجال الشرطة سيظلوا يقدمون الغالى والنفيس من أجل حفظ أمن الوطن وأن الروح المعنوية العالية لدى المصابين وإصرارهم على مواصلة واجبهم تؤكد أن رجال الشرطة لا يدخرون جهدا فى الدفاع عن أمن الوطن مهما كلفهم ذلك من تضحيات معربا عن تمنياته بالشفاء العاجل لهم والعودة لاستكمال مهامهم.

بدورهم أعرب المصابون عن تقديرهم واعتزازهم بزيارة الوزير وأنهم مستعدون فى أى وقت وتحت مختلف الظروف لتقديم أرواحهم فداء لأمن وتستقرار الوطن.

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