اخبار مصر- سماء المنياوي

قام اللواء علاء ابو زيد محافظ مطروح صباح اليوم السبت بتكريم فريق الرجاء وجهازهم الفنى والادارى ومسئولى مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة بمنحهم شهادات تقدير لهم للفوز على فريق بلدية المحلة وتحقيق حلم ابناء المحافظة بالصعود للدورى الممتاز

واكد المحافظ خلال الاحتفال ان فوز الرجاء أسعد قلوب أبناء مطروح جميعاً من أقصى مدينة الحمام شرقاً إلى السلوم غرباً ..إلى سيوة جنوباً مشيدا بتلك الروح الرياضية التى كانت عنواناً لمحافظة مطروح فى مباريات الفريق مع الفرق الرياضية المنافسة من محافظات الوجه البحرى لتضربوا مثلاً لشباب مطروح كخير نموذج يحتذي به فى ممارسة الرياضة وعنوانا للارتقاء والتمييز فى المجالات الأخرى

واضاف على استمرارنا فى تقديم كافة اوجة الدعم حتى يتحقق لفريق الرجاء المنافسة على المراكز المتقدمة فى مسابقة الدورى العام مضيفا ان الدعم المقدم للفريق خلال مسابقة الدورى سيجعل كافة اللاعبين يتمنون الانضمام لفريق الرجاء مضيفا اننا قررنا امس بعد الفوز الكبير صرف مكافأة بمبلغ مليونى جنيه كذلك رحلة عمرة ومعسكر بدولة الامارات العربية الشقيقة ليكون خير إعداد للفريق فى لدورى العام مع الاحتكاك بفرق كبيرة هناك وكذلك التنسيق مع المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة لإستغلال ملعب القرية الإوليمبية ليلعب عليها نادى الرجاء مبارياته فى الدور العام القادم .