القاهرة - أ ش أ

أحبطت جمارك الطرود البريدية برئاسة عبد المنعم عليوة، بالتعاون مع مباحث المخدرات بميناء القاهرة الجوي محاولة تهريب كوكايين.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك – في تصريح اليوم السبت – إن رئيس الوردية أحمد مجدي، اشتبه في مشمول طرد شخصي وارد من أمريكا به كتاب، وبفتح الطرد تبين أن الكتاب مفرغ من الداخل بداخله 30 كيس صغير به بودر بيضاء اللون، يشتبه أن يكون كوكايين.

وقرر عبد المنعم عليوة مدير عام جمارك الطرود البريدية، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحريز المضبوطات، وتحرير محضر ضبط جمركي وإبلاغ النيابة.