القاهرة - أ ش أ

تفقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار اليوم السبت مكتب التنسيق الرئيسي للقبول بالجامعات بجامعة القاهرة.

وأكد الوزير أن الهدف من الزيارة متابعة استعدادات مكتب التنسيق لاستقبال طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم للالتحاق بالكليات والمعاهد المختلفة.

وشدد الدكتور خالد عبد الغفار خلال تفقده لمعامل الحاسب الآلي المعدة لتسجيل رغبات الطلاب على توفير كافة سبل الراحة للطلاب خلال مراحل التنسيق للعام الجامعي القادم 2017 – 2018.

رافق الوزير في الجولة رئيس قطاع التعليم المشرف العام على التنسيق بوزارة التعليم العالي سيد عطا.