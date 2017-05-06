جولة المحافظات 2017/05/06 - 18:01 جولة المحافظات2017-05-06T18:01:39+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر https:// موضوعات مشابهة حالة أسعار الخضروات فى سوق السادس من أكتوبر مع إقتراب شهر رمضان الكريم 6-5-2017 وزير الثقافة : هدف السمبوزيوم هو إزالة التشوهات و تجميل الميادين الخاصة 5-5-2017 وزير الأوقاف : الدعوة إلى تعطيل المرافق و إستهدافها خيانة للدين و الوطن 5-5-2017 مشروع قانون الإستثمار 5-5-2017 الصحة : إكتشاف 132 ألف مصاب بفيروس سي بعد فحص 1.5 مليون مواطن 5-5-2017 بروتوكولات علاجية جديدة خلال الإحتفال باليوم العالمى للربو الشعبى 5-5-2017
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