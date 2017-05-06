مانيلا-أ ف ب

أسفر انفجاران في العاصمة الفلبينية السبت عن قتيلين وستة جرحى على الأقل، وفقا لما أعلنته الشرطة، بعد أسبوع فقط على وقوع تفجير في المكان ذاته.

وأفاد قائد الشرطة اوسكار ألبايالدي أن الانفجار الأول وقع قرب مسجد في كيابو، احدى مناطق مانيلا القديمة حيث توجد أحياء عشوائية كبيرة، مضيفا أن الانفجار أدى إلى مقتل شخصين وإصابة أربعة.

وقع انفجار ثان بعد أكثر من ساعتين، في المكان نفسه لم يتسبب باضرار مادية في المحلات التجارية والأبنية المحيطة، وفقا لمصور وكالة فرانس برس الذي كان بين مجموعة من الصحافيين قرب الموقع.