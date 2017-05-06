أستانا -أ ش أ

نصت مذكرة خفض التوتر في سوريا, والموقعة في العاصمة الكازاخية أستانا, على إقامة 4 مناطق آمنة لمدة 6 شهور قابلة للتمديد بشكل تلقائي, في حال توافق الدول الضامنة.

وتلزم بنود المذكرة التي وقعتها كل من روسيا وتركيا وإيران لخفض التوتر في سوريا, القوات الحكومية السورية وفصائل المعارضة بوقف جميع أشكال القتال, بما فيها القصف الجوي.

ويهدف الاتفاق إلى تهيئة الأجواء المناسبة لدخول المساعدات الإنسانية, وعودة النازحين إلى منازلهم, كما تقر الدول الضامنة بأخذ جميع الإجراءات اللازمة لمحاربة داعش والنصرة والجماعات الإرهابية داخل وخارج مناطق التهدئة.

وتنص المذكرة أيضا على أن الدول الضامنة ستتفق على خريطة مناطق التهدئة بحلول الرابع من الشهر المقبل.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت بدء سريان اتفاق أستانا بشأن مناطق وقف التصعيد في سوريا, مع منتصف ليل الجمعة, مؤكدة أنه تم تعليق استخدام الطائرات الحربية الروسية في تلك المناطق اعتبارا من 1 مايو الجاري.