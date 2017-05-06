دمنهور - أ ش أ

لقى شخص مصرعه واصيب 3 اخرون بكسور وجروح متفرقة بانحاء الجسد اثر وقوع حادث سير على الطريق الدولى الساحلى بمركز إدكو بمحافظة البحيرة.

وكان اللواء علاء الدين شوقى مدير أمن البحيرة، قد تلقي اخطارا يفيد بمصرع م . ب . س (26 عاما – عامل) ومقيم بالإسكندرية ، وإصابة 3 اخرين ، نتيجة انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الدولي الساحلى إتجاه رشيد أمام منطقة الكافيتريات بمركز إدكو .

وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى إدكو العام ، والمصابين للمستشفى الرئيسي الجامعي بالإسكندرية للعلاج ، وتحرر محضر بالحادث واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق .

وفي المنوفية ، لقيت ربة منزل مصرعها وأصيب نجليها وحفيدها بكسور وجروح خطيرة في حادث تصادم سيارتهم الملاكي بالقطار المتجه من القاهرة إلى الإسكندرية أثناء عبورها مزلقان أبو مشهور بمركز بركة السبع بالمنوفية.

وكان اللواء خالد أبوالفتوح مدير أمن المنوفية، قد تلقي إخطارا يفيد وقوع حادث تصادم القطار رقم 1205 القادم من القاهرة إلى الإسكندرية بسيارة ملاكى المنوفية، قيادة المدعو ” رمضان أبوالخير – 40 عاما -” ومقيم بقرية السكرية بمركز تلا، أثناء عبورها مزلقان أبومشهور مما أسفر عن مصرع والدته ” روحية عبدالسلام – 56 عاما – ربة منزل، وإصابته وشقيقه ” محمد – 45 عاما – ” ، ونجله” أحمد – 20 عاما – ” بكسور وجروح خطيرة .. بسؤال قائد السيارة أكد أن المزلقان عند عبور السيارة لم يكن مغلقا.

تم نقل الجثة والمصابين لمستشفي شبين الكوم الجامعي ولم تؤثر علي حركة القطارات وتحرر محضر وتولت النيابة التحقيق وقررت دفن الجثة.