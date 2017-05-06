اعداد - أمينة يوسف

تحل اليوم السبت ذكرى وفاة المايسترو صالح سليم رئيس النادى الأهلب الراحل وأبرز الاساطير الكروية والإدارية فى مصر .

نشأته وحياته

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صالح سليم لاعب كرة قدم مصري من حى الدقي بمحافظة الجيزة والده هو الدكتور “محمد سليم” أحد رواد طب التخدير في مصر ووالدته السيدة “زين الشرف” من العائلة الهاشمية حيث أن والدها من أشراف مكة المكرمة.

لصالح شقيقان هما “عبد الوهاب” و”طارق” حصل علي بكالوريوس التجارة وتزوج من السيدة “زينب لطفي” التي أنجب منها ولدين هما “خالد “متزوج من الفنانة يسرا” – هشام “ممثل”.

عشق “صالح سليم” كرة القدم منذ طفولته وانضم إلى فريق المدرسة ثم منتخب المدارس الثانوية أثناء دراسته بالمدرسة السعيدية وفي عام 1944م انضم إلى صفوف الناشئين بالنادي الأهلي بعد أن اكتشفه الأستاذ “حسن كامل” المشرف على فريق الأشبال بالنادي.

انتقل “سليم” في نفس العام لصفوف الفريق الأول للنادي الأهلي الذي استمر في اللعب معه حتى عام 1963م قبل أن يترك النادي للاحتراف في فريق جراتس النمساوي ثم عاد مرة أخرى للنادي الأهلي لإكمال مسيرة نجاحه حتى عام 1967 حيث قرر اعتزال اللعب وفى نوفمبر من نفس العام منحه الرئيس المصري الراحل “جمال عبد الناصر” وسام الرياضة.

كان اللاعب الراحل “صالح سليم” دائماً ضمن القائمة الأساسية للنادي الأهلي والمنتخب المصري حتى اعتزاله عام 1967م واستطاع أن يحقق مع النادي 11 بطولة دوري من أصل 15 بطولة شارك بها منذ بداية الدوري المصري لكرة القدم عام 1948م وكذلك حقق مع النادي الأهلي بطولة كأس مصر 8 مرات كما أحرز مع فريقه كأس الجمهورية العربية المتحدة عام 1961م.

وعلي المستوى الدولي أنضم “صالح سليم” إلى منتخب مصر عام 1950م وكان كابتن الفريق الذي فاز بكأس بطولة الأمم الأفريقية عام 1959م بالقاهرة كما شارك مع المنتخب الوطني في دورة الألعاب الأولمبية بروما عام 1960م.

عشقه للنادى الاهلى

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عقب أربع سنوات من اعتزاله تولي “صالح سليم” منصب مدير الكرة وذلك في عام 19711م وبعد أن تم انتخابه عضواً في مجلس إدارة النادي عام 19722م خاض انتخابات رئاسة مجلس إدارة النادي أمام الفريق “عبد المحسن مرتجي” ولكنه لم يحقق الفوز ليعاود المحاولة مرة أخرى عام 1980م حيث استطاع الفوز برئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي وأصبح أول لاعب كرة قدم يتولى هذا المنصب.

واستمر “صالح سليم” رئيساً للنادي الأهلي حتى عام 1988م حيث قرر الابتعاد عن الساحة وترك الفرصة للآخرين لخوض التجربة إلا أن سوء نتائج الأهلي كانت سبباً لعودته مرة أخرى للنادي من أجل إعادة الاستقرار عام 1990م حيث استطاع بشعاره المعروف “الأهلي فوق الجميع” إحلال الاستقرار داخل النادي الأهلي إلى أن وافته المنية 6 مايو عام 2002م.

حبه للسينما

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لم تقتصر شهرة الراحل “صالح سليم” على المجال الرياضي فقط بل اقتحم المجال الفني وشارك بالتمثيل في عدد من الأفلام السينمائية منها “السبع بنات” و”الشموع السوداء” و”الباب المفتوح” محققاً نجاحاً كبيراً على المستوى الفني وجاذباً إليه قدر كبير من الجماهير المصرية.

في 6 مايو عام 2002م توفي الفنان والرياضي “صالح سليم” عن عمر يناهز 72 عاماً عقب معاناته مع مرض سرطان الكبد.