عواصم المحافظات - أ ش أ

واصلت مديريات التموين بعدد من محافظات الجمهورية، اليوم السبت، استقبال الأقماح الموردة من المزارعين خلال موسم حصاد القمح.

ففي محافظة القليوبية، أكد المحافظ اللواء محمود عشماوى أنه تم توريد واستلام 40 ألف طن و95 كيلو قمح محلي من المزارعين منذ فتح باب التوريد وحتى الآن على مستوى شون وصوامع المحافظة، مشيرا إلى أن اللجان المشكلة لاستلام وفرز المحصول قد رفضت 320 طنا بسبب الشوائب وعدم مطابقتها للمواصفات المتفق عليها مع وزارة التموين وذلك للحفاظ على جودة الدقيق المنتج والمخصص لإنتاج الخبز المدعم، مؤكدا ضرورة الالتزام بمعايير وضوابط توريد القمح بالإضافة إلى سرعة تسليم المزارعين ثمن القمح المورد خلال 24 ساعة.

وتابع المحافظ أنه تم تشكيل 3 لجان لاستلام محصول القمح حيث إن هناك لجنة تشرف على عملية جمع القمح الذي يخرج من الأرض حتى وصوله إلى المناولات لتجميع القمح واللجنة الثانية تأخذ المحصول من المناولات إلى الصومعة ولجنة الثالثة لفرز القمح قبل إدخاله الصومعة ويتم فرزه جيدا، مؤكدا أن إنتاج المحافظة من القمح لهذا العام سيدخل الصوامع الحكومية والشون الأسمنتية المخصصة لجمع القمح على مستوى المحافظة.

وفي محافظة دمياط، قال مدير عام الزراعة المهندس محمد عبد الله إنه تم توريد 5 آلاف و849 طنا و576 كيلو من القمح إلى بنك التسليف الزراعي، وتوريد ألف و113 طنا و 285 كيلو إلى مطاحن شرق الدلتا ليصبح ما تم توريده حتى اليوم 6 آلاف و962 طنا و861 كيلو من القمح.

وأضاف أنه تم حتى اليوم حصاد 13 ألفا و875 فدانا من القمح بكافة مراكز المحافظة، مشيرا إلى أن عمليات الحصاد والتوريد تسير بشكل طبيعي.

وفي محافظة الغربية، أكد وكيل وزارة الزراعة المهندس عادل محمد مصطفى العتال أنه تم حتى الآن حصاد 39 ألف فدان من محصول القمح على مستوى المحافظة.

وأضاف أنه تم خلال هذا الموسم زراعة 135 ألفا و930 فدانا بتقاوي القمح ذات الإنتاجية المرتفعة والمقاومة للأمراض، مشيرا إلى أنه تم تجهيز 26 شونة على مستوى المحافظة، وتشكيل لجنة لتسلم الأقماح وفرزها، وتحديد درجة النقاوة وصرف الأثمان فورا لافتا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية لتلقى أي شكوى من المزارعين بشأن عمليات استلام القمح وتوريده.

وفي محافظة قنا، أكد المحافظ اللواء عبد الحميد الهجان أنه تم توريد 46 ألفا و336 طنا و64 كيلو من محصول القمح للصوامع والشون بالمحافظة.

وأضاف أنه تم الاستعداد بشكل كامل ومسبق لاستقبال موسم حصاد هذا العام حيث قامت المحافظة بتشكيل لجنة فنية للتفتيش والمرور على كافة الصوامع والشون والهناجر بنطاق دائرة المحافظة للوقوف على مدى جاهزيتها واستقبالها لمحصول القمح للموسم الجديد والتأكد من توافر كافة الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين.

وأوضح أنه يوجد بمحافظة قنا 4 صوامع بسعة تخزينية تصل إلى 190 ألف طن و9 شون بإجمالي طاقة استيعابية 23 ألفا و240 طنا بالإضافة إلى 9 هناجر بسعة تخزينية تبلغ 32 ألفا و63 طنا لتبلغ السعة التخزينية الإجمالية للقمح بالمحافظة 245 ألفا و303 أطنان.

وأشار المحافظ إلى أن عملية التوريد تتم لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية وتستمر لمدة 3 أشهر وبسعر 575 جنيها للإردب بدرجة نظافة 23.5 قيراط ، و565 جنيها للإردب بدرجة نظافة 23 قيراطا و555 جنيها للإردب بدرجة نظافة 22.5 قيراط، لافتا إلى أن عملية استلام القمح من المزارعين تشرف عليها لجنة ثلاثية تضم مسئولين من مديريتي الزراعة والتموين ومسئولين من هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

وفي محافظة البحيرة، أكدت المحافظ المهندسة نادية عبده أن إجمالي كمية القمح الموردة للشون والصوامع بنطاق المحافظة حتى اليوم بلغت 55 ألفا و778 طن قمح.

وشددت على ضرورة الالتزام بضوابط توريد القمح، مع سرعة تسليم المزارعين ثمن القمح المورد خلال 24 ساعة وذلك وفقا للأسعار المعلنة، مع الالتزام بعملية تدوير الأجولة البلاستيك إلى أجوله خيش داخل الشون خلال 15 يوما من التوريد للحفاظ على سلامة القمح ومنع تهدير أي كميات منه.

كما شددت على ضرورة التحقق من جودة القمح المورد وعدم تسرب أنواع مستوردة بالإضافة إلى مراقبة حالة التخزين للشون والصوامع بنطاق المحافظة.

وفي محافظة كفرالشيخ، قال عماد حبيب وكيل وزارة التموين بالمحافظة إن صوامع تخزين القمح والشون تلقت حتى اليوم السبت 78 ألفا و191 طن قمح محلى على مستوى مراكز ومدن المحافظة، مؤكدا المتابعة المستمرة لنسب توريد القمح بعد صدور قرار اللواء السيد نصر محافظ كفرالشيخ منع خروج القمح أو تداوله خارج المحافظة.

وأشار إلى وجود لجان متابعة من قبل المديرية على مدار الساعة لإزالة أية عقبات خلال عملية التوريد يوميا من خلال 15 منفذ استلام وتخزين وكذلك 9 مراكز تجميع يتم الاستلام بها والنقل إلى مواقع التخزين، مؤكدا أن مواقع الاستلام تتبع الشركة القابضة للصناعات الغذائية وبنك التنمية والائتمان الزراعي والشركة المصرية القابضة للصوامع.