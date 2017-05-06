القاهرة - أ ش أ

ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور حاتم ربيع, ملتقى القاهرة الدولي الثاني للنقد الأدبي, بمشاركة 70 باحثا وناقدا ومتخصصا من مصر ومعظم الدول العربية وأذربيجان, وذلك في الفترة من 8 وحتى 10 مايو الجاري.

وكانت لجنة إعداد الملتقى برئاسة الناقد الأستاذ الدكتور أحمد درويش – مقرر لجنة الدراسات الأدبية بالمجلس – سبق وأن أطلقت دعوة للكتابة في ديسمبر الماضي لجميع المتخصصين

والمهتمين من الوطن العربي بقضايا النقد الأدبي, وقد تلقت اللجنة أكثر من 200 مقترح وملخص بحث من الراغبين بالمشاركة من مصر وعدد كبير من الدول العربية,

وقد عكفت اللجنة على دراسة الأوراق المقدمة, وانتهت إلى اختيار حوالي 70 مشاركة من مصر وخارجها, طبقkا للموضوعات التي تتناسب مع موضوع الملتقى ومحاوره, ومع مراعاة تمثيل أكبر عدد ممكن من البلدان العربية, حيث يشارك في الملتقى 70 متخصصا من دول “العراق, سوريا, اليمن, المملكة العربية السعودية, لبنان, الأردن, ليبيا, الجزائر, المغرب, تونس, السودان, أذربيجان, مصر” .

كانت الدورة الأولى للملتقى قد عقدت في عام 2010 تحت عنوان: “النقد الأدبي والواقع الثقافي”, واختارت اللجنة العلمية للدورة الحالية عنوان “الحوار مع النص” كما قررت اللجنة أن تحمل الدورة اسم الناقد الراحل الكبير عبد القادر القط, إضافة إلى تنظيم عدد من ورش العمل والموائد المستديرة التي تتناول كل واحدة منها موضوعا من موضوعات الملتقى, ويقام على هامش الملتقى عدد من الأنشطة المصاحبة منها: تنظيم معرض للكتاب لإصدارات وزارة الثقافة وبعض دور النشر الخاصة.