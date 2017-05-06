نيويورك-أ ش أ

أكد مسئولون أمريكيون أن الولايات المتحدة ستواصل شن الغارات الجوية على مواقع تنظيم “داعش” في سوريا مبدين رفضهم للحظر الذي أعربت روسيا عن رغبتها في فرضه على الطائرات العسكرية الأمريكية في “مناطق تخفيف التوتر” بموجب الاتفاق الذي وقعته مؤخرا روسيا وتركيا وإيران.

وقالت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية -في تقرير بثته على موقعها الإلكتروني اليوم السبت- إن المسئولين الأمريكيين, الذين أيدوا -بحذر- الاتفاق على مناطق تخفيف التوتر, رفضوا تحذير ألكسندر لافرنتييف مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سوريا من تحليق الطائرات الحربية الأمريكية فوق مناطق “تخفيف التوتر”، مشيرة إلى أنه جرى تحديد هذه المناطق والاتفاق عليها خلال المحادثات بين موسكو وأنقرة وطهران دون موافقة صريحة من الولايات المتحدة.

وكان لافرنتييف قد صرح أمس بأن طائرات الولايات المتحدة والتحالف الدولي ضد “داعش” بقيادة واشنطن أصبحت ممنوعة من التحليق فوق مناطق تخفيف التوتر بسوريا بموجب الاتفاق، قائلا: “من الآن فصاعدا, هذه المناطق مغلقة أمام تحليقاتهم.. بإشعار أو بدون إشعار”, لكنه لم يحدد الدور الذي سيلعبه سلاح الجو الروسي في فرض قرار حظر الطيران.