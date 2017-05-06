عواصم المحافظات - أ ش أ

أدى طلاب المدارس بمراحل الشهادات و النقل المختلفة في عدد من المحافظات اليوم السبت امتحانات الفصل الدراسي الثاني وأكد وكلاء وزراة التربية والتعليم بالمحافظات على أن الامتحانات سارت بشكل طبيعي ولم تتلقى غرف العمليات أي شكاوي وأن الأسئلة جاءت من المقرر الدراسي .

ففي محافظة دمياط صرح وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة ياسر عمر أن عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الصف الأول الابتدائي بلغ 32 ألفا و567 تلميذا والصف الثاني الابتدائي 33 ألفا و871 تلميذا والصف الثالث الابتدائي 33 ألفا و337 تلميذا

وفي محافظة جنوب سيناء أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة محمد عقل أن عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية 2082 طالبا وطالبة منهم 145 طالبا “منازل” موزعين على 60 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية في مدن الطور وشرم الشيخ ورأس سدر وأبورديس وأبوزنيمة ونويبع ودهب وكاترين.

وفي محافظة القليوبية قال وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة طه عجلان إن 107 آلاف و608 طلاب أدوا امتحانات الشهادة الإبتدائية في 576 لجنة على مستوى 12 إدارة تعليمية وتستمر لمدة أربعة أيام وسط تشديدات وتعليمات بحسن التعامل مع الطلاب وتوفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحان.

وفي الدقهلية صرح وكيل وزارة التربية والتعليم علي عبد الرؤوف أن 106 آلاف و709 تلاميذ أدوا امتحانات نهاية العام للصف السادس الإبتدائى .