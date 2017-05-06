اخبارمصر - سماء المنياوي

استقبل اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح وفدا ليبيا رفيع المستوى برئاسة العميد بلحسن مؤمن حسين مبعوث المنطقة العسكرية الشرقية بليبيا وذلك لمناقشة إجراءات تيسير حركة عبور الشاحنات والأفراد وزيادة حركة التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين مع تأكيد عمق العلاقات وترابطها

وقدم الوفد الليبيى الشكر لدور مصر الريادى فى كافة المجالات مع التعاون التاريخي الوثيق بين البلدين و جهود مصر فى دعم ليبيا ، خاصة استمرار التواصل بين الجانبين بشأن تيسير إجراءات تشغيل منفذ مساعد الليبيى واتخاذ إجراءات التأمين اللازمة لعبور الشاحنات والأفراد المصريين إلى ليبيا مع الالتزام بما أتفق عليه بين الجانبين منذ عامين تقريبا من إعادة حركة التجارة لعبور الشاحنات والأفراد بين البلدين والعمل على زيادتها مراعاة للظروف الاجتماعية والإنسانية والامتداد القبلى بالإضافة إلى العمل على زيادة حركة التبادل التجارى وعائدها الاقتصادي للبلدين

وأضاف مدير الجمارك الليبي على عمق العلاقات المصرية الليبية وان مصر دائما ما تقف بجانب ليبيا مضيفا اننا نعمل على مواجهة اى ارهاب يهدد امن الدولتين خاصة وان الاستقرار فى مصر ينعكس على ليبيا والعكس

ومن جانبه أكد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح على حرص الحكومة المصرية على التعاون الدائم مع الجانب الليبيى وتذليل كافة العقبات مع تيسير كافة الإجراءات وتلبية كافة مطالب الجانب الليبى بما يحقق الصالح العام للبلدين خاصة بشأن حركة عبور الشاحنات والافراد عبر منفذى السلوم المصرى ومساعد الليبى بشكل طبيعى وفتح قنوات الاتصال والتنسيق الدائم بين المسئولين فى الجانبين

وأشار أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية يحرص على العلاقات المصرية الليبية والتعاون المشترك، خاصة و أن استقرار ليبيا هو إستقرار لمصر مع عمق العلاقات الأخوية ووحدة الأرض واللغة مع العمل على تنشيط حركة التجارة البينية عبر منفذ السلوم البري لما يحقق صالح مواطنى الدولتين و اتخاذ الاجراءات اللازمة.