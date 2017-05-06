القاهرة - أ ش أ

قررت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة اليوم السبت تأجيل محاكمة 379 متهما من عناصر جماعة (الإخوان) الإرهابية ممن شاركوا في الاعتصام المسلح بميدان النهضة بالجيزة وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم القتل العمد والتخريب وتشكيل عصابة مسلحة وتولى قياداتها إلى جلسة 4 يونيو المقبل لاستكمال الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين.

وكان النائب العام الراحل المستشار “هشام بركات” قد أحال المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية في ختام التحقيقات التي باشرتها معهم النيابة العامة والتي أسندت إليهم ارتكابهم لجرائم تدبير تجمهر مخل بالأمن والسلم العام والاشتراك فيه وتأليف عصابة مسلحة وتولي قيادتها والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه والبلطجة ومقاومة السلطات بالقوة والعنف وتعطيل سير وسائل النقل واحتلال المباني والمنشآت الحكومية وتخريبها والقبض على الناس واحتجازهم وتعذيبهم بدنيا وحيازة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والأسلحة البيضاء والأدوات التي تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وقد وقعت جرائمهم تنفيذا لغرض إرهابي.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين من جماعة (الإخوان) الإرهابية نظموا ذلك الاعتصام المسلح وسيروا منه مسيرات مسلحة لأماكن عدة هاجمت المواطنين الآمنين في أحداث مروعة بمناطق مسجد الاستقامة والبحر الأعظم وبين السرايات وغيرها بمحافظة الجيزة ونجم عن أفعالهم الإرهابية سقوط ضحايا من المواطنين والشرطة.