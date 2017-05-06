القاهرة - أخبار مصر

عاد إلى أرض الوطن الفريق أول / صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بعد حضوره فاعليات الإجتماع السادس لوزراء دفاع دول تجمع الساحل والصحراء بجمهورية كوت ديفوار .

حيث أكد وزير الدفاع خلال كلمته على خطورة التهديدات التى تواجه منطقة الساحل والصحراء وضرورة حشد القدرات والإمكانيات لمكافحة الإرهاب بكافة صوره على ألا تقتصر على البعد العسكرى والأمنى فقط ولكن تشمل الأبعاد الإقتصادية والإجتماعية والثقافية .

وإستعرض صبحي برنامج تنفيذ مبادرة الرئيس / عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتأهيل (1000) وافد من دول التجمع بالمنشآت التعليمية العسكرية المصرية ، وإتخاذ مصر كافة الإجراءات اللازمة للبدء فى إنشاء مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب كأحد قرارات الإجتماع الخامس لوزراء دفاع دول التجمع المنعقد بشرم الشيخ مارس 2016 .

كما طرح القائد العام مبادرة لتنفيذ تدريبات مشتركة لمكافحة الإرهاب تشارك فيها عناصر من القوات الخاصة لدول التجمع تستضيفها مصروتجرى بصفة دورية كل عامين .

كما عقد القائد العام جلسة مباحثات مع المسئولين العسكريين من جمهورية كوت ديفوار لبحث أوجه التعاون المشترك وقد تم الإتفاق على إستقبال وفد عسكرى خلال الفترة المقبلة لتفعيل التعاون المشترك بين البلدين .

وسلم وزير الدفاع رسالة خطيه من الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الرئيس الايفواري الحسن واتارا أكد خلالها على عمق العلاقات بين البلدين وإستعداد مصر لتطوير التعاون فى كافة المجالات لخدمة مصالح البلدين والشعبين الشقيقين .