اخبار مصر - هالة حربي

افتتح وزير التجارة طارق قابيل ومحافظ بور سعيد اللواء عادل الغضبان المبني الجديد لمعامل هيئة الرقابة علي الصادرات و الواردات بميناء بورسعيد الذي تراوحت تكلفته تتراوح بين 10 و12 مليون جنيه, وذلك لإقامة 12 معملا جديدا يشمل معامل اختبار الصناعات الجلدية ومعمل اختبار البطاريات الجافة و معامل اختبار الكوالين.

وقال الوزير إن المبني الجديد مكون من أربعة طوابق علي مساحة 300 متر ويضم 16 معملا منها 12 معملا للاختبار وأربعة معامل أخري تحقق أهداف الهيئة من التطوير المستقبلي لمنظومة المعامل بتكلفة إجمالية تصل عشرة ملايين جنيه, لافتا إلى أن الهدف من تطوير المعامل هو تقليل زمن الإفراج عن الرسائل والتكاليف اللازمة لنقل العينات لفحصها وزيادة طاقة الفحص وتداول العينات.

وأشار قابيل إلى أن الصادرات والواردات المصرية التي تمت من خلال ميناء بورسعيد خلال العام الماضي بلغت 890 مليون دولار صادرات و5.8 مليار دولار واردات وبلغ المتوسط السنوي لحجم العمل بمعامل الهيئة ببورسعيد 10 آلاف و738 عينة اختبار جودة لسلع صناعية وتسعة آلاف و 881 عينة لسلع غذائية.

وطالب وزير الصناعة بدقة الالتزام الشديد لإجراء الاختبارات و كذلك سرعة تنفيذ ربط المعامل مع الجمارك فيما يتعلق بالإجراءات و تبسيطها لتنفيذ عمليات التداول بسرعة و سهولة و إنهاء جميع المعوقات التي تقف أمام عمليات الربط.

من جانبه, أكد اللواء إسماعيل جابر إن الهيئة أن قانون 7 الجديد الخاص بسجل المستوردين سيعدل من إجراءات الاستيراد المتبعة في القانون الحالي, لافتا إن معامل الهيئة معتمدة أوروبيا ودوليا, و هو ما يسهل عمليات الفحص سواء للصادرات أو الواردات.