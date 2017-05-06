القاهرة - أ ش أ

يتسلم الفريق الأول لكرة اليد للرجال بالنادي الأهلي، اليوم السبت، درع بطولة دوري المحترفين بعدما نجح في حسم اللقب, عقب الفوز الذي حققه على سبورتنج, الأسبوع الماضي قبل نهاية المسابقة بأكثر من جولة.

ومن المقرر أن يتسلم الفريق درع البطولة اليوم, عقب مباراة الزهور التي ستقام بصالة الأمير عبد الله الفيصل بالنادي الأهلي بالجزيرة في حضور مسئولي اتحاد كرة اليد.

وكان الأهلي قد نجح في الفوز بلقب الدوري بعد تتويجه ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري وكأس السوبر الإفريقية وكأس الكؤوس الإفريقية.