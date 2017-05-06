بورسعيد - أ ش أ

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة اليوم السبت أنه سيتم تشكيل لجنة من الوزارة بالتعاون مع وزارة البيئة لدراسة الأثر البيئي لمصنع (سينمار) للكيماويات جنوب المحافظة، بعد مطالبات من نواب بورسعيد بدراسة الأثر البيئي والتأكد من السلامة البيئية.

جاء ذلك خلال افتتاح وزير التجارة والصناعة لمعرض (صنع في مصر) ببورسعيد اليوم برفقة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

ومن جانبه .. أفاد الدكتور محمود حسين عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد بأن المصنع شابه الكثير من اللغط في الفترة الأخيرة وقد تم الاجتماع مع مجموعة من اللجنة النقابية أفادت بفصل ثلاثة من العاملين بالمصنع من أعضاء النقابة بسبب مطالباتهم بمراجعة إجراءات الأمن والسلامة عقب حدوث ثلاثة حوادث مؤخرا أسفرت إحداها عن وفاة أحد العاملين بالمصنع وأخرى أسفرت عن تسرب غاز وثالثة أسفرت عن انفجار في مولد كهربي ، وذلك لعدم مراعاة إجراءات الأمان والسلامة والصيانة في المصنع.