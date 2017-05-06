القاهرة - د ب أ

تطلق مؤسسة “جینیس للأرقام القیاسیة العالمیة” عملها في السوق المصري من خلال الشریك الرسمي لها في مصر شركة “بي بریمیوم” المصریة.

وتبدأ الشركة عملها بالسوق المصري من خلال الإطلاق الرسمي لها يوم الثلاثاء القادم، تحت رعاية وزيري السياحة يحيى راشد والأثار خالد العنانى.

وأعلن أحمد مقلد الرئیس التنفیذي والعضو المنتدب لشركة “بى بریمیوم” أن دخول شركة جینیس للأرقام القیاسیة إلى السوق المصري جاء بعد مفاوضات طویلة تم خلالها تقدیم خطة عمل نجحت الشركة بها في إقناع مسؤولي جینیس بدخول السوق المصري.

وأوضح طلال عمر المدیر الإقلیمي لجینیس للأرقام القیاسیة بالشرق الأوسط وشمال أفریقیا إن الشركة ستقوم بتوسیع التعامل مع المؤسسات التجاریة في مصر لمساعدتها في حملاتها والمناسبات الخاصة بها وتقدیم منتجات جدیدة تفاعلیة لتشكيل فرق العمل في المؤسسات وتنمیة مهارات العمل في الشركات بمستویات عالمية لاول مرة فى مصر.