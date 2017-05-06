القاهرة - أ ش أ

شنت أجهزة الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ، بالاشتراك والتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن،عدة حملات تموينية استهدفت الرقابة على الأسواق وتداول السلع خاصة الاستراتيجية، ومنع تهريبها بالأسواق ومكافحة الغش التجاري.

وأسفرت تلك الجهود، التي تم شنها تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية ، وتحت إشراف اللواء ياسر صابر مساعد وزير الداخلية للتموين على مدار شهر، عن ضبط 114 قضية مواد بترولية، و531 قضية إسطوانة بوتاجاز، و270 قضية دقيق، و3 آلاف و10 مخالفات مخابز ، وضبط 415 قضية في مجال الاتجار غير المشروع في السلع التموينية .

كما نجحت شرطة التموين في ضبط 15 ألفا و282 قضية في مجال ( المحلات العامة ، الشهادات الصحية ، عدم الإعلان عن الأسعار ، بيع بأزيد من السعر ، باعة جائلين )، و ضبط 73 قضية في مجال الغش التجاري، وضبط ألف و157 قضية في مجال اللحوم والطيور، و675 قضية في مجال بيع السجائر بأزيد من السعر .

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.