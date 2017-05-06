القاهرة - أ ش أ

حددت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حماده شكري جلسة 30 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم في قضية اتهام الرئيس الأسبق محمد مرسي و24 متهما آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”إهانة القضاء”.

وجاء قرار المحكمة بحجز الدعوى للنطق بالحكم بعدما انتهت المحكمة من الاستماع إلى كافة أوجه المرافعات في القضية المتهم فيها أيضا محامين وصحفيين ونشطاء وعناصر تنتمي لجماعة الإخوان الإرهابية.

ويحاكم المتهمون في اتهامهم بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية .